Гарантії безпеки від Естонії — нова безпекова угода України

Володимир Зеленський та Кая Каллас. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією. Таким чином країна Балтії стала ще одним гарантом безпеки України.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України у четвер, 27 червня.

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Згідно з текстом угоди, Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 рр. на військову підтримку нашої країни та зафіксував відсоток ВВП на підтримку України у двосторонніх безпекових угодах.

Також у документі закріплено надання військової допомоги від Естонії:

артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру);

протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни;

гранатомети Carl Gustaf;

штурмові та снайперські гвинтівки;

безпілотники;

засоби РЕБ.

В угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та поглибленої співпраці у сфері ОПК.

Окремі зазначено сприяння Таллінна в посиленні санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.

Крім того, у документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше Україна вже отримала гарантії безпеки від Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Латвії, Іспанії, Бельгії, Португалії, Швеції, Ісландії, Норвегії, Японії та США.

Також Володимир Зеленський анонсував підписання ще десяти безпекових угод, але не назвав, з ким будуть укладені договори.