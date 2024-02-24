Зеленский подписал с премьером Италии двухстороннее соглашение о безопасности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Президент Украині Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. В рамках переговоров было подписано двухстороннее соглашении о безопасности.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 24 февраля.

Переговоры Зеленского с Джорджей Мелони

Зеленский сообщил, что его встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони всегда проходят насыщенно.

"Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", — написал Зеленский.

Также лидеры обсудили продолжение поддержки Украины на фоне председательства Италии в G7.

Президент Украины выразил благодарность Италии за ее поддержку в укреплении оборонных способностей Украины, восстановлении страны, а также за обязательство продолжать предоставлять военную помощь Украине до конца 2024 года.

Напомним, Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Ранее двухстороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.