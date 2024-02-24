Зеленський підписав із прем'єром Італії двосторонню угоду про безпеку

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Про це глава держави повідомив у суботу, 24 лютого.

Переговори Зеленського з Джорджею Мелоні

Зеленський повідомив, що його зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні завжди відбуваються насичено.

"Важливим результатом сьогоднішнього стало підписання двосторонньої угоди про безпеку. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", — написав Зеленський.

Також лідери обговорили продовження підтримки України на тлі головування Італії у G7.

Президент України висловив подяку Італії за її підтримку у зміцненні оборонних здібностей України, відновленні країни, а також за зобов'язання продовжувати надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Раніше двосторонню угоду про безпеку було підписано з Німеччиною.