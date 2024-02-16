Зеленский и Шольц подписали соглашение о безопасности 16 февраля

Исторический шаг — Украина и Германия подписали соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине, в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности.
Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.
Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Германией
Зеленский заявил о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Документ был согласован и утвержден украинским лидером и Шольцом в Берлине 16 февраля.
"Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", — говорится в сообщении.
Соглашением предусмотрен механизм экстренных консультаций на случай, если Россия захочет повторить вооруженное вторжение в Украину в будущем.
Глава государства выразил благодарность руководству ФРГ и ее народу за поддержку Украины.
"Сколько нужно. Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности — исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны", — подчеркнул Шольц.
Как известно, после пресс-конференции Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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