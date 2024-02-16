Зеленский и Шольц подписали соглашение о безопасности 16 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Олаф Шольц / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине, в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Германией

Зеленский заявил о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Документ был согласован и утвержден украинским лидером и Шольцом в Берлине 16 февраля.

"Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", — говорится в сообщении.

Соглашением предусмотрен механизм экстренных консультаций на случай, если Россия захочет повторить вооруженное вторжение в Украину в будущем.

Глава государства выразил благодарность руководству ФРГ и ее народу за поддержку Украины.

"Сколько нужно. Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности — исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны", — подчеркнул Шольц.

Скриншот поста Шольца

Как известно, после пресс-конференции Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.