Офіційно підтверджено — Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду

Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Ілюстративне фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину. Під час візиту він підпише безпекову угоду з канцлером країни Олафом Шольцом.

Про це пише N-TV з посиланням на слова речника уряду ФРН.

Безпекова угода з Німеччиною

Безпекова угода охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

Відомо, що після пресконференції Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Водночас планується підписання такої угоди й з Францією — про це повідомив офіс Еммануеля Макрона.

"Ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", — йдеться в заяві.

Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там Зеленський зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.