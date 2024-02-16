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Офіційно підтверджено — Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду

16 лютого 2024 09:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Офіційно підтверджено — Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду
Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Ілюстративне фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину. Під час візиту він підпише безпекову угоду з канцлером країни Олафом Шольцом. 

Про це пише N-TV з посиланням на слова речника уряду ФРН.

Безпекова угода з Німеччиною

Безпекова угода охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

Відомо, що після пресконференції Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Водночас планується підписання такої угоди й з Францією — про це повідомив офіс Еммануеля Макрона. 

"Ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", — йдеться в заяві.

Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там Зеленський зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Володимир Зеленський
Німеччина
Олаф Шольц
безпека
угода

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