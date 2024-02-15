Зеленський зустрівся з лідерами підприємців — що обговорювали

Зеленський під час зустрічі з членами Ради з питань підтримки підприємництва. Фото: скриншот з відео пресслужби президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва. Обговорили питання консолідації зусиль держави та бізнесу задля економічного зростання України.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

Консолідація держави і бізнесу

"Провели зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва — дуже змістовну й конструктивну. Продовжуємо об’єднувати зусилля держави та бізнесу задля економічного зростання України", — розповів президент.

Глава держави розповів, що сторони сформували чіткий перелік найбільш нагальних питань.

"Працюємо, щоб знайти рішення для кожного з них", — резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав закон про легалізацію в державі медичного канабісу. Його використовуватимуть для пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.

Зеленський відвідає Німеччину та Францію. Він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.