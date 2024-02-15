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Зеленський зустрівся з лідерами підприємців — що обговорювали

15 лютого 2024 22:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський зустрівся з лідерами підприємців — що обговорювали
Зеленський під час зустрічі з членами Ради з питань підтримки підприємництва. Фото: скриншот з відео пресслужби президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва. Обговорили питання консолідації зусиль держави та бізнесу задля економічного зростання України.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

Консолідація держави і бізнесу

"Провели зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва — дуже змістовну й конструктивну. Продовжуємо об’єднувати зусилля держави та бізнесу задля економічного зростання України", — розповів президент. 

Глава держави розповів, що сторони сформували чіткий перелік найбільш нагальних питань.

"Працюємо, щоб знайти рішення для кожного з них", — резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав закон про легалізацію в державі медичного канабісу. Його використовуватимуть для пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.

Зеленський відвідає Німеччину та Францію. Він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Україна
бізнес
президент

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