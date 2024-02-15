Зеленський зустрівся з лідерами підприємців — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва. Обговорили питання консолідації зусиль держави та бізнесу задля економічного зростання України.
Про це повідомили у пресслужбі президента.
Консолідація держави і бізнесу
"Провели зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва — дуже змістовну й конструктивну. Продовжуємо об’єднувати зусилля держави та бізнесу задля економічного зростання України", — розповів президент.
Глава держави розповів, що сторони сформували чіткий перелік найбільш нагальних питань.
"Працюємо, щоб знайти рішення для кожного з них", — резюмував президент.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав закон про легалізацію в державі медичного канабісу. Його використовуватимуть для пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.
Зеленський відвідає Німеччину та Францію. Він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
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