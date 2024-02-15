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Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

15 лютого 2024 19:28
оновлено: 19:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу 15 лютого
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 лютого підписав закон про легалізацію в державі медичного канабісу. Його використовуватимуть для пацієнтів з онкологічними захворюваннями і посттравматичними стресовими розладами.

Про це йдеться в картці законопроєкту опублікованій на сайті Верховної Ради України.

Закон про легалізацію медичного канабісу в Україну

Згідно з даними ВР, повна назва законопроєкту є такою: Проєкт Закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".

Скриншот законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Скриншот законопроєкту про легалізацію медичного канабісу

Цей закон дозволяє вирощувати марихуану лише для медичних цілей. Виробництво препаратів на основі канабісу контролюватиметься. Вирощуванням рослини зможуть займатися лише юридичні особи, які отримали ліцензію та GMP-сертифікат. Процес проходитиме під цілодобовим відеоспостереженням, який контролюватиме Нацполіція.

Кожен кущ марихуани матиме індивідуальне кодування, щоб була можливість відстежувати його транспортування.

Також для хворих, які потребують ліки із канабісом будуть створені електронні рецепти і лише з ними пацієнти зможуть придбати препарати.

Очікується, закон набуде чинності за пів року.

Нагадаємо, представники політична партія "Батьківщина" хотіли звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимощенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".

Додамо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Володимир Зеленський
закон
канабіс
Україна

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