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Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

15 февраля 2024 19:28
обновлено: 19:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса 15 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 февраля, подписал закон о легализации в государстве медицинского каннабиса. Его будут использовать для пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины.

Закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

Согласно данным ВР, полное название законопроекта следующее: Проект Закона "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Скриншот законопроекта о легализации медицинского каннабиса
Скриншот законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Этот закон позволяет выращивать марихуану только для медицинских целей. Производство препаратов на основе каннабиса будет контролироваться. Выращиванием растения смогут заниматься только юридические лица, получившие лицензию и GMP-сертификат. Процесс будет проходить под круглосуточным видеонаблюдением, контролируемым Нацполицией.

Каждый куст марихуаны будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы была возможность отслеживать его транспортировку.

Также для больных, нуждающихся в лекарстве с каннабисом, будут созданы электронные рецепты, и только с ними пациенты смогут приобрести препараты.

Ожидается, что закон вступит в силу через полгода.

Напомним, представители политической партии "Батьківщина" хотели обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимощенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

Добавим, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Владимир Зеленский
закон
каннабис
Украина

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