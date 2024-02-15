Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса 15 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 февраля, подписал закон о легализации в государстве медицинского каннабиса. Его будут использовать для пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины.

Закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

Согласно данным ВР, полное название законопроекта следующее: Проект Закона "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Скриншот законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Этот закон позволяет выращивать марихуану только для медицинских целей. Производство препаратов на основе каннабиса будет контролироваться. Выращиванием растения смогут заниматься только юридические лица, получившие лицензию и GMP-сертификат. Процесс будет проходить под круглосуточным видеонаблюдением, контролируемым Нацполицией.

Каждый куст марихуаны будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы была возможность отслеживать его транспортировку.

Также для больных, нуждающихся в лекарстве с каннабисом, будут созданы электронные рецепты, и только с ними пациенты смогут приобрести препараты.

Ожидается, что закон вступит в силу через полгода.

Напомним, представители политической партии "Батьківщина" хотели обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимощенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

Добавим, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.