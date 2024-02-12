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Зеленський вирушить у європейське турне — названо дату, — Bloomberg

12 лютого 2024 23:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Зеленський вирушить у європейське турне — названо дату, — Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом планує вирушити у європейське турне. Ймовірно, він відвідає кілька столиць західноєвропейських країн з метою отримання більшої підтримки у зв'язку з уповільненням фінансування зі США.

Про це у понеділок, 12 лютого, повідомляє Bloomberg.

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За даними джерел агенства, візити глави держави можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції 16-18 лютого.

Український президент може відвідати Париж, Берлін і Лондон.

Ціль поїздки — питання військової допомоги та підписання угод про так звані гарантії безпеки.

Як відомо, візити голови держави заздалегідь ніколи не анонсуються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ вже просочилася інформація, що очікується третій з початку повномасштабної російської агресії візит президента України до Німеччини.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії. Глава держави подякував їм за допомогу.

Володимир Зеленський
фінансова допомога
військова допомога
Європа

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