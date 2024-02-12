Зеленський вирушить у європейське турне — названо дату, — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом планує вирушити у європейське турне. Ймовірно, він відвідає кілька столиць західноєвропейських країн з метою отримання більшої підтримки у зв'язку з уповільненням фінансування зі США.

Про це у понеділок, 12 лютого, повідомляє Bloomberg.

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За даними джерел агенства, візити глави держави можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції 16-18 лютого.

Український президент може відвідати Париж, Берлін і Лондон.

Ціль поїздки — питання військової допомоги та підписання угод про так звані гарантії безпеки.

Як відомо, візити голови держави заздалегідь ніколи не анонсуються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ вже просочилася інформація, що очікується третій з початку повномасштабної російської агресії візит президента України до Німеччини.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії. Глава держави подякував їм за допомогу.