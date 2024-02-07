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Зеленський зібрався до Німеччини, — ЗМІ

7 лютого 2024 15:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський зібрався до Німеччини, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, поїде до Німеччини наприкінці наступного тижня. Очікується, що український лідер відвідає Мюнхенську безпекову конференцію.

Про це написав BILD у середу, 7 лютого.

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Так, Мюнхенська безпекова конференція відбудеться з 16 до 18 лютого — український президент планує її відвідати.

За даними видання, програма та точний графік візиту поки що засекречені з міркувань безпеки.

Водночас глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не підтвердив участь Президента України.

Однак він повідомив про зусилля організаторів забезпечити присутність глави української держави: "Запрошення Зеленському було видано".

Нагадаємо, що Україна та Німеччина вже у лютому можуть підписати договір про гарантії безпеки. Відомо, що остаточний текст ще не завершений, але в цілому готовий.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що цього року його країна збирається витратити понад 7 млрд євро на допомогу Україні. Проте для цього європейські країни мають посилити свою підтримку Києва.

Володимир Зеленський
Німеччина
поїздки
Україна

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