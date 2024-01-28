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Шольц закликав європейські країни активізувати допомогу Україні

28 січня 2024 21:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шольц закликав європейські країни активізувати допомогу Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив,що у цьому році його країна збирається витратити понад 7 мільярдів євро на допомогу Україні. Проте для цього європейські країни мають посилити свою підтримку Києва.

Про це  Олаф Шольц повідомив у своїй заяві.

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Європейські держави мають посилити підтримку України

"Якщо послання російському диктатору Володимиру Путіну полягатиме в тому, що Захід стоятиме разом у підтримці України й не відступить, тоді мир стане можливим раніше, ніж ми думаємо сьогодні", — зазначив Шольц.

При цьому Шольц наголосив, що ситуація, коли Берлін надає Києву більш ніж половину від загальної військової допомоги усіх європейських країн є неприйнятною.

Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччина Олаф Шольц заявив, що на сьогодні популісти становлять загрозу демократії. Зокрема, їм треба протиставити силу народу. 

Також нагадуємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Вашингтону 9 лютого. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорять допомогу Україні.

Німеччина
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Олаф Шольц

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