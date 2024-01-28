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Шольц призвал европейские страны активизировать помощь Украине

28 января 2024 21:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шольц призвал европейские страны активизировать помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году его страна собирается потратить более 7 миллиардов евро на помощь Украине. Однако для этого европейские страны должны усилить поддержку Киева.

Об этом Олаф Шольц сообщил в своем заявлении.

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Европейские государства должны усилить поддержку Украины

"Если послание российскому диктатору Владимиру Путину будет состоять в том, что Запад будет стоять вместе в поддержке Украины и не отступит, тогда мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня", — отметил Шольц.

При этом Шольц подчеркнул, что ситуация, когда Берлин оказывает Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран, неприемлема.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германия Олаф Шольц заявил, что на сегодня популисты представляют угрозу демократии. В частности, им следует противопоставить силу народа.

Также напоминаем, что канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Вашингтон 9 февраля. Он встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом . Стороны обсудят помощь Украине.

Германия
война
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Олаф Шольц

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