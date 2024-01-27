Шольц відвідає США, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Вашингтону 9 лютого. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорять допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Візит Шольца до Вашингтона

Зустріч планується на тлі того, що США вичерпали наявні повноваження Конгресу щодо надання допомоги Україні. Екстрений запит Білого дому на виділення 61 мільярда доларів зупинився на Капітолійському пагорбі, оскільки законодавці-республіканці вимагають поступок в імміграційній політиці.

Наступного тижня Європейський Союз проводить спеціальний саміт для країн-членів, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.

Шольц та Байден будуть обговорювати війну між Ізраїлем і ХАМАС, а також Україну. Сторони підготуються до наближення саміту НАТО у Вашингтоні.

Речники Шольца не відразу відповіли на прохання прокоментувати заплановану зустріч. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року.

Також ми писали, що Велика Британія запропонувала Німеччині розв'язання питання передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як відомо, це пов'язано з небажанням останньої передавати свої ракети Україні.

Додамо, Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Київ отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Також німецька сторона забезпечить навчання українських військових.