Шольц та Макрон посварилися через військову допомогу Україні, — ЗМІ

Зустріч Олафа Шольца та Емануеля Макрона. Фото: Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон дедалі частіше звинувачують один одного в тому, що країни ЄС не змогли надати Україні достатньо зброї. Через що всередині блоку розпочалися чвари з погрозами розірвати єдність ЄС через вступ України у вирішальну фазу війни з РФ.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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У виданні згадують нещодавній заклик президента України Володимира Зеленського до союзників надати більше фінансування. Невиконання цього, за його словами, зіграє на руку президенту Росії Володимиру Путіну та поставить весь ЄС у загрозливе та небезпечне становище.

"Суперечки відбуваються в незручний момент для України, оскільки зростає занепокоєння, що підтримка Києва залишається під питанням, оскільки понад 100 мільярдів доларів США та ЄС затримуються через політичну боротьбу. Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять це питання в понеділок увечері в Берліні", — йдеться у матеріалі.

У Франції відкинули звинувачення в тому, що її допомога Україні відстає. За словами міністра оборони країни Себастьяна Лекорню, Франція рішуче налаштована відправити Україні 40 крилатих ракет і SCALP, на відміну від Німеччини, яка не відправлятиме свої крилаті ракети Taurus, попри прохання Україні.

"Німеччина відмовляється постачати ракети Taurus, еквівалентні SCALP, які дійсно можуть змінити правила гри. Я не хотів би вказувати пальцем на деяких наших союзників, але ми також можемо пишатися тим, що ми справді поставили надійні системи. І дамо ще", — сказав Лекорню, припускаючи, що зброя інших країн не завжди працює належним чином.

Німецька крилата ракета Taurus, яка аналогічна французькій SCALP. Джерело: Defense Express

Видання зауважило, що німці наполягають на тому, аби Єврокомісія склала огляд майбутньої фінансової та військової допомоги Україні від країн-членів.

"Переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості щодо підтримки, яку вона може очікувати цього року, відбуваються напередодні екстреного саміту 1 лютого, коли лідери намагатимуться домовитися про пакет допомоги Україні на суму у 50 мільярдів євро, який Угорщина заблокувала у грудні", — звертає увагу ЗМІ.

Також журналісти звернули, що допомога Україні від країн стає критично важливою, через те, що фінансування військової допомоги Україні від США залишається заблокованим у Конгресі. А Україна може зіштовхнутися з нестачею допомоги вже в березні цього року.

Військова допомога України — останні новини

Нагадаємо, що цього тижня Євросоюз починає розробку нової ініціативи, спрямованої на надання Україні значної військової підтримки у розмірі десятків мільярдів доларів. Це слідує після обговорень у ЄС щодо блокування пропозиції про допомогу на 50 мільярдів євро.

Водночас у компанії Taurus Systems заявили, що готові швидко поповнити німецькі запаси ракет Taurus, якщо надійде відповідне замовлення. Таким чином виробник заперечив твердження про те, що Німеччина начебто не зможе оперативно відновити свій ракетний потенціал після можливого постачання ракет Taurus Україні.