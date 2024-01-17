Німеччина не дасть Україні далекобійні ракети Taurus — результати голосування

Дальнобійні ракети Taurus. Фото: ABACA

Німецький парламент (Бундестаг) нещодавно відхилив пропозицію щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Це рішення було ухвалено під час голосування, яке відбулося 17 січня.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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За даними офіційного представництва Бундестагу, ініціатива, запропонована Християнсько-демократичним союзом та Християнсько-соціальним союзом про надання ракет Києву, не отримала достатньої підтримки.

Із 666 депутатів лише 178 проголосували за резолюцію, тоді як 485 висловилися проти і троє утрималися.

Що відомо про далекобійні ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 є дозвуковою крилатою ракетою класу "повітря-земля" з великою дальністю польоту, призначену для точних ударів по захищеним і поглибленим цілям. Вона розроблена Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та Saab Bofors Dynamics зі Швеції.

Ракета має масу 1360 кг при повній заправці, а її боєголовка важить 481 кг із 50 кг вибухової речовини. Її максимальна дальність польоту становить щонайменше 500 км. Одна ракета коштує приблизно один мільйон євро, і збройні сили Німеччини мають не менше 500 таких ракет, а Іспанія має їх кілька десятків.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні у 2024 році сім мільярдів євро.

Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.

Крім того, 11 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де зустрівся із президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укласти дві важливі угоди.