Військова допомога Україні: скільки планує витратити Німеччина у 2024 році на допомогу Україні

Німеччина надасть 7 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні в 2024 году сім мільярдів євро.
Про це повідомляє федеральний уряд Німеччини.
Скільки Німеччина витратить на військову допомогу Україні у 2024 році
"Ми з президентом Байденом згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв із президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро на військові товари у 2024 році", — йдеться у повідомленні.
У 2024 року Німеччина виділить Україні військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.
Що відомо про військову допомогу Україні від Німеччини
Німеччина з початку повномасштабної війни надала Києву військової допомоги приблизно на 6 мільярдів євро. Зокрема Німеччина поставила Україні танки Leopard, установки ППО IRIS-T і ракети до них.
Нагадаємо, Німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.
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