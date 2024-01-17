Військова допомога Україні: скільки планує витратити Німеччина у 2024 році на допомогу Україні

Зеленський та Шольц під час зустрічі в Києві, 16 червня 2022. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні в 2024 году сім мільярдів євро.

Про це повідомляє федеральний уряд Німеччини.

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"Ми з президентом Байденом згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв із президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро на військові товари у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

У 2024 року Німеччина виділить Україні військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

Що відомо про військову допомогу Україні від Німеччини

Німеччина з початку повномасштабної війни надала Києву військової допомоги приблизно на 6 мільярдів євро. Зокрема Німеччина поставила Україні танки Leopard, установки ППО IRIS-T і ракети до них.

Нагадаємо, Німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.