Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Германия предоставит 7 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году arrow

Германия предоставит 7 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году

17 января 2024 12:45
- Анастасия Гришкова
Военная помощь Украине: сколько планирует потратить Германия в 2024 году на помощь Украине
Зеленский и Шольц во время встречи в Киеве, 16 июня 2022 г. ФОТО: Reuters
- Анастасия Гришкова

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Штольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Об этом сообщает федеральное правительство Германии.

Читайте также:

Сколько Германия потратит на военную помощь Украине в 2024 году

"Мы с президентом Байденом согласны: мы хотим продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Сегодня я разговаривал с президентом США по телефону. Германия предоставит более семи миллиардов евро на военные товары в 2024 году", — говорится в сообщении.

В 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму более семи миллиардов евро.

Что известно о военной помощи Украине от Германии

Германия с начала полномасштабной войны предоставила Киеву военную помощь примерно на 6 миллиардов евро. В частности, Германия поставила Украине танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним.

Напомним, немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

Германия
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме