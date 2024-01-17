Военная помощь Украине: сколько планирует потратить Германия в 2024 году на помощь Украине

Зеленский и Шольц во время встречи в Киеве, 16 июня 2022 г. ФОТО: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Штольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Об этом сообщает федеральное правительство Германии.

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"Мы с президентом Байденом согласны: мы хотим продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Сегодня я разговаривал с президентом США по телефону. Германия предоставит более семи миллиардов евро на военные товары в 2024 году", — говорится в сообщении.

В 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму более семи миллиардов евро.

Что известно о военной помощи Украине от Германии

Германия с начала полномасштабной войны предоставила Киеву военную помощь примерно на 6 миллиардов евро. В частности, Германия поставила Украине танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним.

Напомним, немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.