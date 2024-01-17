Германия не даст Украине дальнобойные ракеты Taurus — результаты голосования

Дальнобойные ракеты Taurus. Фото: ABACA

Немецкий парламент (Бундестаг) недавно отклонил предложение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Это решение было принято в ходе голосования, которое состоялось 17 января.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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По данным официального представительства Бундестага, инициатива, предложенная Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом о предоставлении ракет Киеву, не получила достаточной поддержки.

Из 666 депутатов только 178 проголосовали за резолюцию, в то время как 485 высказались против и трое воздержались.

Что известно о дальнобойных ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 представляет собой дозвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с большой дальностью полета, предназначенную для точных ударов по защищенным и углубленным целям. Она разработана Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics из Швеции.

Ракета имеет массу 1360 кг при полной заправке, а ее боеголовка весит 481 кг с 50 кг взрывчатого вещества. Ее максимальная дальность полета составляет не менее 500 км. Одна ракета стоит приблизительно один миллион евро, и вооруженные силы Германии располагают не менее 500 таких ракет, а Испания имеет их несколько десятков.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Шольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

Кроме того, 11 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.