Шольц и Макрон рассорились из-за военной помощи Украине, — СМИ

Встреча Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона. Фото: Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон все чаще обвиняют друг друга в том, что страны ЕС не смогли предоставить Украине достаточно оружия. Из-за чего внутри блока начались раздоры с угрозами разорвать единство ЕС из-за вступления Украины в решающую фазу войны с РФ.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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В издании упоминается недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам предоставить большее финансирование. Невыполнение этого, по его словам, сыграет на руку президенту России Владимиру Путину, и поставит весь ЕС в угрожающее и опасное положение.

"Споры происходят в неудобный момент для Украины, поскольку растет обеспокоенность, что поддержка Киева остается под вопросом, поскольку более 100 миллиардов долларов США и ЕС задерживаются из-за политической борьбы. Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят этот вопрос в вечером в Берлине", — говорится в материале.

Во Франции отвергли обвинения в том, что ее помощь Украине отстает. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Франция решительно настроена отправить Украине 40 крылатых ракет SCALP, в отличие от Германии, которая не будет отправлять свои крылатые ракеты Taurus, невзирая на просьбу Украины.

"Германия отказывается поставлять ракеты Taurus, эквивалентные SCALP, которые действительно могут изменить правила игры. Я не хотел бы указывать пальцем на некоторых наших союзников, но мы также можем гордиться тем, что мы действительно поставили надежные системы. И дадим еще", — сказал Лекорню, предполагая, что оружие других стран не всегда работает должным образом.

Издание отметило, что немцы настаивают на том, чтобы Еврокомиссия составила обзор будущей финансовой и военной помощи Украине от стран-участниц.

"Переговоры о проведении аудита под руководством Германии, целью которого является предоставление Украине лучшей видимости поддержки, которую она может ожидать в этом году, проходят накануне экстренного саммита 1 февраля, когда лидеры будут пытаться договориться о пакете помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, который Венгрия заблокировала в декабре", - обращает внимание СМИ.

Также журналисты обратили, что помощь Украине от стран становится критически важной из-за того, что финансирование военной помощи Украине от США остается заблокированным в Конгрессе. А Украина может столкнуться с нехваткой помощи уже в марте этого года.

Военная помощь Украины — последние новости

Напомним, что на этой неделе Евросоюз приступил к разработке новой инициативы, направленной на оказание Украине значительной военной поддержки в размере десятков миллиардов долларов. Это следует после обсуждений в ЕС по блокированию предложения о помощи на 50 миллиардов евро.

В то же время, в компании Taurus Systems заявили , что готовы быстро пополнить немецкие запасы ракет Taurus, если поступит соответствующий заказ. Таким образом, производитель опроверг утверждение о том, что Германия вроде бы не сможет оперативно восстановить свой ракетный потенциал после возможной поставки ракет Taurus Украине.