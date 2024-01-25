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Велика Британія запропонувала Німеччині вихід з ситуації щодо надання Taurus Україні, — ЗМІ

25 січня 2024 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Велика Британія запропонувала Німеччині вихід з ситуації щодо надання Taurus Україні, — ЗМІ
Ракета Taurus біля винищувача. Фото: insightnews.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Велика Британія запропонувала Німеччині розв'язання питання передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як відомо, це пов'язано з небажанням останньої передавати свої ракети Україні. 

Про це повідомляє Handelsblatt.

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Що Велика Британія запропонувала Німеччині

За даними видання, пропозиція полягає в тому, що Німеччина передає ракети Taurus до Великої Британії, а та натомість передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow. Пропозиція була зроблена Берліну кілька тижнів тому, однак інформації про подальші рішення наразі немає.

У німецького канцлера не надали коментарів щодо пропозиції Великої Британії.

Питання про надання ракет Taurus Україні постало ще влітку 2023 року. За інформацією ЗМІ, Німеччина не хоче ризикувати, адже побоюється загострення конфлікту через використання своїх ракет для ударів по російській території чи Кримському мосту.

Нагадаємо, що компанія Taurus Systems заявила, що готова швидко поповнити німецькі запаси ракет Taurus, якщо надійде відповідне замовлення. Таким чином виробник заперечив твердження про те, що Німеччина начебто не зможе оперативно відновити свій ракетний потенціал після можливого постачання ракет Taurus Україні.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери обговорили, зокрема, й підготовку безпекової угоди між країнами.

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