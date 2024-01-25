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Великобритания предложила Германии выход из ситуации по предоставлению Taurus Украине, — СМИ

25 января 2024 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Великобритания предложила Германии выход из ситуации по предоставлению Taurus Украине, — СМИ
Ракета Taurus возле истребителя. Фото: insightnews.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Великобритания предложила Германии решение вопроса передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, это связано с нежеланием последней передавать свои ракеты Украине.

Об этом сообщает Handelsblatt.

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Что Великобритания предложила Германии

По данным издания, предложение заключается в том, что Германия передает ракеты Taurus в Великобританию, а та передает Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow. Предложение было сделано Берлину несколько недель назад, однако информации о дальнейших решениях пока нет.

У немецкого канцлера не предоставили комментариев по поводу предложения Великобритании.

Вопрос о предоставлении ракет Taurus Украине встал еще летом 2023 года. По информации СМИ, Германия не хочет рисковать, ведь опасается обострения конфликта из-за использования своих ракет для ударов по российской территории или Крымскому мосту.

Напомним, что компания Taurus Systems заявила, что готова быстро пополнить немецкие запасы ракет Taurus, если поступит соответствующий заказ. Таким образом, производитель опроверг утверждение о том, что Германия вроде бы не сможет оперативно восстановить свой ракетный потенциал после возможной поставки ракет Taurus Украине.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры обсудили, в частности, и подготовку соглашения о безопасности между странами.

Германия
оружие
военная помощь
Украина
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Великобритания
ракеты
война в Украине
війна

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