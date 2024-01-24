Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери обговорили, зокрема, й підготовку безпекової угоди між країнами.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Український президент подякував Шольцу за зусилля у довготривалій підтримці України, збільшенні оборонної допомоги на цей рік до 8 млрд євро, а також рішення про передачу шести гелікоптерів Sea King Mk41.

Водночас лідери докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки.

Також у розмові було приділено увагу питанням початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

"Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України. Також обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський та Шольц обговорили питання підготовки угоди між країнами про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Крім того, український лідер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вони обговорили двосторонні відносини України та Албанії, а також оборонну взаємодію.