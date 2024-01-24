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Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом — что обсуждали

24 января 2024 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры обсудили, в частности, и подготовку соглашения о безопасности между странами.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Украинский президент поблагодарил Шольца за усилия в долговременной поддержке Украины, увеличении оборонной помощи на этот год до 8 млрд евро, а также решение о передаче шести вертолетов Sea King Mk41.

В то же время лидеры подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.

Также в разговоре было уделено внимание вопросам начала переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

"Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал необходимость дальнейшей поддержки Украины. Также обсудили вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Шольц обсудили вопросы подготовки соглашения между странами о гарантиях безопасности и мерах двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе.

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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные нужды Украины на поле боя в пакете военной помощи.

Кроме того, украинский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Они обсудили двусторонние отношения Украины и Албании, а также оборонное взаимодействие.

Владимир Зеленский
Европейский союз
Германия
Олаф Шольц
война в Украине

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