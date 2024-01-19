Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Зеленський провів розмову з прем'єром Албанії Еді Рамою — про що говорили arrow

Зеленський провів розмову з прем'єром Албанії Еді Рамою — про що говорили

19 січня 2024 17:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський провів розмову з прем'єром Албанії Еді Рамою — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вони обговорили двосторонні відносини України та Албанії, а також оборонну взаємодію.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Зеленський поговорив з прем'єром Албанії

"Поговорив телефоном з Прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вдячний йому за чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримку нашої держави в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку. Представник Албанії узяв участь у 4-й зустрічі радників у Давосі", — пише він.

Допис Зеленського. Джерело: Telegram

За словами президента, спільним завданням як Албанії, так і України є підготовка Глобального саміту миру. Через це, як він зазначив, в Україні розраховують на активну підтримку від українських партнерів, зокрема Албанії.

Крім того, як розповідає Зеленський, вони обговорили поглиблення двосторонніх відносин України з Балканськими країнами та продовжили оборонну взаємодію. Через це голова держави відзначив важливість не тільки продовжувати програми з підготовки бійців ЗСУ за підтримкою Албанії, а й розширити їх.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв.

Також не так давно голова держави провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Володимир Зеленський
Україна
Албанія
Давос
саміт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі