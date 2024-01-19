Зеленський провів розмову з прем'єром Албанії Еді Рамою — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вони обговорили двосторонні відносини України та Албанії, а також оборонну взаємодію.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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"Поговорив телефоном з Прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вдячний йому за чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримку нашої держави в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку. Представник Албанії узяв участь у 4-й зустрічі радників у Давосі", — пише він.

Допис Зеленського. Джерело: Telegram

За словами президента, спільним завданням як Албанії, так і України є підготовка Глобального саміту миру. Через це, як він зазначив, в Україні розраховують на активну підтримку від українських партнерів, зокрема Албанії.

Крім того, як розповідає Зеленський, вони обговорили поглиблення двосторонніх відносин України з Балканськими країнами та продовжили оборонну взаємодію. Через це голова держави відзначив важливість не тільки продовжувати програми з підготовки бійців ЗСУ за підтримкою Албанії, а й розширити їх.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв.

Також не так давно голова держави провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.