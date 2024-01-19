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Зеленский провел разговор с премьером Албании Эди Рамой — о чем говорили

19 января 2024 17:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский провел разговор с премьером Албании Эди Рамой — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис Президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Они обсудили двусторонние отношения Украины и Албании, а также оборонное взаимодействие.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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"Поговорил по телефону с Премьер-министром Албании Эди Рамой. Благодарен ему за четкую позицию Албании относительно российского вторжения в Украину, поддержку нашего государства в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку. Представитель Албании принял участие в 4-й встрече советников в Давосе", — пишет он.

Пост Зеленского. Источник: Telegram

По словам Президента, общей задачей как Албании, так и Украины является подготовка Глобального саммита мира. Поэтому, как он отметил, в Украине рассчитывают на активную поддержку от украинских партнеров, в частности Албании.

Кроме того, по рассказу Зеленского, они обсудили углубление двусторонних отношений Украины с Балканскими странами и продолжили оборонное взаимодействие. Поэтому глава государства отметил важность не только продолжения программы по подготовке бойцов ВСУ при поддержке Албании, но и расширения их.

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня, 19 января, вручил сертификаты на квартиры Героям Украины. В то же время их также получили и родные погибших Героев.

Также недавно глава государства провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные нужды Украины на поле боя в пакете военной помощи.

Владимир Зеленский
Украина
Албания
Давос
саммит

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