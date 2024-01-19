За гроші українців моніторитимуть новини про Зеленського, Єрмака та Залужного

Зеленський, Залужний та Єрмак. Фото: ОП

В Україні планують виділити з державного бюджету 8 млн гривень на моніторинг новин. Йдеться про згадки Володимира Зеленського, Олени Зеленської, Валерія Залужного та Андрія Єрмака.

Відповідний тендер з'явився на сайті Prozorro.

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Так, державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" оголосило новий тендер.

Відомо, що від переможця вимагається отримання щоденних, щотижневих та щомісячних звітів щодо згадок керівництва держави в телесюжетах, соцмережах, регіональних, всеукраїнських та іноземних ЗМІ.

Зокрема, йдеться про моніторинг інформації, яку поширюють про Президента України Володимира Зеленського, першу леді Олену Зеленську, Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, керівництва ЗСУ — Валерія Залужного та Міністерства Культури.

Скриншот тендеру

Нагадаємо, що державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень. Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк відреагував на такий тендер. За його словами, компанія "Кінокіт" пов'язана з колишнім заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком.

Також ми писали, що ексзаступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко прокоментував скандальний тендер на створення нових програм на 105 млн грн для телемарафону. Він заявив, що не має відношення до компанії "Кінокіт".