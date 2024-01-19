За деньги украинцев будут мониторить новости о Зеленском, Ермаке и Залужном

Зеленский, Залужный и Ермак. Фото: ОП

В Украине планируют выделить из государственного бюджета 8 млн. гривен на мониторинг новостей. Речь идет об упоминаниях Владимира Зеленского, Елены Зеленской, Валерия Залужного и Андрея Ермака.

Соответствующий тендер появился на сайте Prozorro.

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Так, государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" объявило о новом тендере.

Известно, что от победителя требуется получение ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов по поводу упоминаний руководства государства в телесюжетах, соцсетях, региональных, всеукраинских и иностранных СМИ.

В частности, речь идет о мониторинге информации, которую распространяют о Президенте Украины Владимире Зеленском, первой леди Елене Зеленской, руководителе Офиса Президента Андрее Ермаке, Кабинете Министров, Верховной Раде Украины, руководстве ВСУ — Валерии Залужном и Министерстве Культуры.

Скриншот тендера

Напомним, что государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кінокіт" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UAразом". В целом, стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен. В свою очередь нардеп Ярослав Железняк отреагировал на такой тендер. По его словам, компания "Кінокіт" связана с бывшим заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

Также мы писали, что экс-замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко прокомментировал скандальный тендер на создание новых программ на 105 млн грн для телемарафона. Он заявил, что не имеет отношения к компании "Кінокіт".