Тимошенко прокоментував скандал навколо тендеру для телемарафону

Колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Фото: auc.org.ua

Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував скандальний тендер на створення нових програм на 105 млн грн для телемарафону. Він заявив, що не має відношення до компанії "Кінокіт".

Про це Кирило Тимошенко сказав у відеозвернені.

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Експосадовець назвав "потоком фейкової інформації" дописи про те, що він або пов'язані з ним особи отримують гроші за виробництво програм для телемарафону.

"Вся ця інформація базується на безглуздій історії, що є якась жінка, яка є власницею цього бізнесу і яка колись навчалася у моєї дружини у кіношколі. Так от я хотів би нагадати, що через цю кіношколу пройшло вже декілька тисяч осіб", — наголосив Тимошенко.

За його словами, більшість випускників кіношколи його дружини мають медійний або кіношний бізнес.

"Так що, вони тепер усі зі мною пов’язані?", — зазначив він.

Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що ЗМІ використовують його ім’я, щоб "хайпувати та підіймати собі трафік і перегляди".

Він пригрозив судом та зазначив, що їм доведеться вибачатися за свої дописи.

Нагадаємо, державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень. Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк відреагував на такий тендер. За його словами, компанія "Кінокіт" пов'язана з колишнім заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком.

Також ми писали, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії українці мають доступ до телемарафону "Єдині новини". Він був головним інструментом інформаційної війни, високо оцінене урядовцями. Його найголовнішою метою є протидія російській дезінформації та підтримання морального духу. Однак все більше українців почали критикувати телемарафон за те, що він показує надто райдужну картину.