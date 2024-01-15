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Тимошенко прокомментировал скандал вокруг тендера для телемарафона

15 января 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Тимошенко прокомментировал скандал вокруг тендера для телемарафона
Бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Фото: auc.org.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал скандальный тендер на создание новых программ на 105 млн грн для телемарафона. Он заявил, что не имеет отношения к компании "Кинокит".

Об этом Кирилл Тимошенко сказал в видеообращении.

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Экс-чиновник назвал "потоком фейковой информации" сообщения о том, что он или связанные с ним лица получают деньги за производство программ для телемарафона.

"Вся эта информация базируется на нелепой истории, что есть какая-то женщина, которая является владельцем этого бизнеса и которая когда-то училась у моей жены в киношколе. Так вот я хотел бы напомнить, что через эту киношколу прошло уже несколько тысяч человек", — подчеркнул Тимошенко.

По его словам, большинство выпускников киношколы его жены имеют медийный или киношный бизнес.

"Так что они теперь все со мной связаны?", — отметил он.

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что СМИ используют его имя, чтобы "хайповать и поднимать себе трафик и просмотры".

Он пригрозил судом и отметил, что им придется извиняться за свои посты.

Напомним, государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UAразом". В целом, стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен. В свою очередь нардеп Ярослав Железняк отреагировал на такой тендер. По его словам, компания "Кинокит" связана с бывшим заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

Также мы писали, что с первых дней полномасштабного вторжения России украинцы имеют доступ к телемарафону "Єдині новини". Он был главным инструментом информационной войны, высоко оцененным чиновниками. Его главной целью является противодействие российской дезинформации и поддержание морального духа. Однако все больше украинцев начали критиковать телемарафон за то, что он показывает слишком радужную картину.

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