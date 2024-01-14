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Телеканал "Рада" оголосив тендер на створення нових програм на 105 млн грн

14 січня 2024 20:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Телеканал "Рада" оголосив тендер на створення нових програм на 105 млн грн
Ведучі телеканалу "Рада". Ілюстративне фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору складає 104,9 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

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Що відомо про тендер телеканалу

Зазначається, що впродовж 2024 року компанія, яка перемогла, буде виготовляти новинні телепередачі та інформаційно-аналітичні програми, а саме:

  • "Прямоефірні студії",
  • "Виїзні прямоефірні студії",
  • "Спеціальні репортажі",
  • "Репортажі мережі корпунктів",
  • "Документальні проєкти".

Загалом "Кінокіт" повинна зробити 62 тисячі хвилин контенту на таке замовлення телеканалу.

"Підписав прямий контракт із ТОВ "Кінокіт", оскільки фірма виграла мистецький конкурс, який у грудні 2023 року провів парламентський канал", — зазначив замовник. 

телеканал "Рада" замовив програм на 100 млн грн
Скриншот тендера з сайту ProZorro
телеканал "Рада" замовив програм на 100 млн грн
Скриншот тендера з сайту ProZorro

Зв'язки компанії з колишнім заступником голови ОП

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк відреагував на такий тендер. За його словами, компанія "Кінокіт" пов'язана з колишнім заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенко. 

"Сто пʼять мільйонів грн…це 2/3 від бюджету каналу Ради…. У мене одне питання? А ви зовсім ****лі?!" — додав Железняк.

телеканал "Рада" замовив програм на 100 млн грн
Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Також він повідомив, що кожна хвилина трансляції телеканалу "Ради" коштує платникам податків 1 692 гривні, а їх буде аж 62 тисячі.

телеканал "Рада" замовив програм на 100 млн грн
Договір тендеру. Фото: Ярослав Железняк

"Контракт був вже підписаний 2 січня…з боку Парламенту якись в.о. Петренко. Вважаю, що або фракції і Президія одразу у понеділок викликає цього діяча для пояснення або такі ж самі несемо відповідальність за це", — наголосив депутат. 

телеканал "Рада" замовив програм на 100 млн грн
Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Нагадаємо, раніше виступ співачки Віри Брежнєвої вирізали з ефіру новорічного концерту "Музична платформа". Телеканал "1+1 Україна" вирішив, що вона зайва на цьому святі.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
тендер
ProZorro
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договір
люди

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