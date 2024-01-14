Телеканал "Рада" оголосив тендер на створення нових програм на 105 млн грн

Ведучі телеканалу "Рада". Ілюстративне фото: скриншот з відео

Державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору складає 104,9 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

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Що відомо про тендер телеканалу

Зазначається, що впродовж 2024 року компанія, яка перемогла, буде виготовляти новинні телепередачі та інформаційно-аналітичні програми, а саме:

"Прямоефірні студії",

"Виїзні прямоефірні студії",

"Спеціальні репортажі",

"Репортажі мережі корпунктів",

"Документальні проєкти".

Загалом "Кінокіт" повинна зробити 62 тисячі хвилин контенту на таке замовлення телеканалу.

"Підписав прямий контракт із ТОВ "Кінокіт", оскільки фірма виграла мистецький конкурс, який у грудні 2023 року провів парламентський канал", — зазначив замовник.

Скриншот тендера з сайту ProZorro

Скриншот тендера з сайту ProZorro

Зв'язки компанії з колишнім заступником голови ОП

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк відреагував на такий тендер. За його словами, компанія "Кінокіт" пов'язана з колишнім заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенко.

"Сто пʼять мільйонів грн…це 2/3 від бюджету каналу Ради…. У мене одне питання? А ви зовсім ****лі?!" — додав Железняк.

Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Також він повідомив, що кожна хвилина трансляції телеканалу "Ради" коштує платникам податків 1 692 гривні, а їх буде аж 62 тисячі.

Договір тендеру. Фото: Ярослав Железняк

"Контракт був вже підписаний 2 січня…з боку Парламенту якись в.о. Петренко. Вважаю, що або фракції і Президія одразу у понеділок викликає цього діяча для пояснення або такі ж самі несемо відповідальність за це", — наголосив депутат.

Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Нагадаємо, раніше виступ співачки Віри Брежнєвої вирізали з ефіру новорічного концерту "Музична платформа". Телеканал "1+1 Україна" вирішив, що вона зайва на цьому святі.