Телеканал "Рада" объявил тендер на создание новых программ на 105 млн грн

Ведущие телеканала "Рада". Иллюстративное фото: скриншот с видео

Государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UAразом". В целом стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Что известно о тендере телеканала

Отмечается, что в течение 2024 года победившая компания будет производить новостные телепередачи и информационно-аналитические программы, а именно:

"Прямоэфирные студии",

"Выездные прямоэфирные студии",

"Специальные репортажи",

"Репортажи сети корпунктов",

"Документальные проекты".

В общей сложности "Кинокит" должна сделать 62 тысячи минут контента по такому заказу телеканала.

"Подписал прямой контракт с ООО "Кинокит", поскольку фирма выиграла художественный конкурс, который в декабре 2023 года провел парламентский канал", — отметил заказчик.

Скриншот тендера с сайта ProZorro

Скриншот тендера с сайта ProZorro

Связи компании с бывшим заместителем главы ОП

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк отреагировал на такой тендер. По его словам, компания "Кинокит" связана с бывшим заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

"Сто пять миллионов грн…это 2/3 от бюджета канала Рады…. У меня один вопрос? А вы совсем ****ли?!" — добавил Железняк.

Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Также он сообщил, что каждая минута трансляции телеканала "Рады" стоит налогоплательщикам 1 692 гривны, а их будет 62 тысячи.

Договор тендера. Фото: Ярослав Железняк

"Контракт был уже подписан 2 января...со стороны Парламента какой-то и.о. Петренко. Считаю, что или фракции и Президиум сразу в понедельник вызывает этого деятеля для объяснения или такие же несем ответственность за это", — подчеркнул депутат.

Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Напомним, ранее выступление певицы Веры Брежневой вырезали из эфира новогоднего концерта "Музыкальная платформа". Телеканал "1+1 Украина" решил, что она лишняя на этом празднике.