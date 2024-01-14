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Телеканал "Рада" объявил тендер на создание новых программ на 105 млн грн

14 января 2024 20:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Телеканал "Рада" объявил тендер на создание новых программ на 105 млн грн
Ведущие телеканала "Рада". Иллюстративное фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UAразом". В целом стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Что известно о тендере телеканала

Отмечается, что в течение 2024 года победившая компания будет производить новостные телепередачи и информационно-аналитические программы, а именно:

  • "Прямоэфирные студии",
  • "Выездные прямоэфирные студии",
  • "Специальные репортажи",
  • "Репортажи сети корпунктов",
  • "Документальные проекты".

В общей сложности "Кинокит" должна сделать 62 тысячи минут контента по такому заказу телеканала.

"Подписал прямой контракт с ООО "Кинокит", поскольку фирма выиграла художественный конкурс, который в декабре 2023 года провел парламентский канал", — отметил заказчик.

телеканал "Рада" заказал программ на 100 млн грн
Скриншот тендера с сайта ProZorro
телеканал "Рада" заказал программ на 100 млн грн
Скриншот тендера с сайта ProZorro

Связи компании с бывшим заместителем главы ОП

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк отреагировал на такой тендер. По его словам, компания "Кинокит" связана с бывшим заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

"Сто пять миллионов грн…это 2/3 от бюджета канала Рады…. У меня один вопрос? А вы совсем ****ли?!" — добавил Железняк.

телеканал "Рада" заказал программ на 100 млн грн
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Также он сообщил, что каждая минута трансляции телеканала "Рады" стоит налогоплательщикам 1 692 гривны, а их будет 62 тысячи.

телеканал "Рада" заказал программ на 100 млн грн
Договор тендера. Фото: Ярослав Железняк

"Контракт был уже подписан 2 января...со стороны Парламента какой-то и.о. Петренко. Считаю, что или фракции и Президиум сразу в понедельник вызывает этого деятеля для объяснения или такие же несем ответственность за это", — подчеркнул депутат.

телеканал "Рада" заказал программ на 100 млн грн
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Напомним, ранее выступление певицы Веры Брежневой вырезали из эфира новогоднего концерта "Музыкальная платформа". Телеканал "1+1 Украина" решил, что она лишняя на этом празднике.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
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