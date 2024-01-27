Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Шольц посетит США, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине arrow

Шольц посетит США, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине

27 января 2024 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц посетит США, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон 9 февраля. Он встретится с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудят помощь Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Визит Шольца в Вашингтон

Встреча планируется на фоне того, что США исчерпали полномочия Конгресса по оказанию помощи Украине. Экстренный запрос Белого дома на выделение 61 миллиарда долларов остановился на Капитолийском холме, поскольку законодатели-республиканцы требуют уступки в иммиграционной политике.

На следующей неделе Европейский Союз проводит специальный саммит для стран-членов, чтобы договориться о дополнительном пакете поддержки в размере 50 млрд евро.

Шольц и Байден будут обсуждать войну между Израилем и ХАМАС, а также Украину. Стороны подготовятся к приближению саммита НАТО в Вашингтоне.

Спикеры Шольца не сразу ответили на просьбу прокомментировать запланированную встречу. Представители Белого дома отказались от комментариев.

Напомним, Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Также мы писали, что Великобритания предложила Германии решение вопроса передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, это связано с нежеланием последней передавать свои ракеты Украине.

Добавим, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты. Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинским военным.

Джо Байден
США
Германия
Украина
Олаф Шольц

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме