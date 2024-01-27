Шольц посетит США, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон 9 февраля. Он встретится с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудят помощь Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Встреча планируется на фоне того, что США исчерпали полномочия Конгресса по оказанию помощи Украине. Экстренный запрос Белого дома на выделение 61 миллиарда долларов остановился на Капитолийском холме, поскольку законодатели-республиканцы требуют уступки в иммиграционной политике.

На следующей неделе Европейский Союз проводит специальный саммит для стран-членов, чтобы договориться о дополнительном пакете поддержки в размере 50 млрд евро.

Шольц и Байден будут обсуждать войну между Израилем и ХАМАС, а также Украину. Стороны подготовятся к приближению саммита НАТО в Вашингтоне.

Спикеры Шольца не сразу ответили на просьбу прокомментировать запланированную встречу. Представители Белого дома отказались от комментариев.

Напомним, Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Также мы писали, что Великобритания предложила Германии решение вопроса передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, это связано с нежеланием последней передавать свои ракеты Украине.

Добавим, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты. Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинским военным.