Становлять загрозу демократії — Шольц закликав не допустити помилки історії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччина Олаф Шольц заявив, що на сьогодні популісти становлять загрозу демократії. Зокрема, їм треба протиставити силу народу.

Про це Шольц заявив у суботньому відеозверненні.

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"Німеччина свідома своєї відповідальності за всі злочини націонал-соціалізму, за мільйони його жертв, яких згадують 27 січня, зазначив Шольц. Тому, за його словами, демократія в Німеччині будується на головному зобов’язанні "Ніколи більше!", — сказав він.

Він наголосив, що ніколи більше не буде расової ідеології та дегуманізації, ніколи більше диктатури.

"Забезпечення цього є головним завданням держави. Ось чому ми боремося з усіма формами антисемітизму, терористичної пропаганди та людиноненависництва", — сказав він.

За його словами, демократія сильна, коли має підтримку громадян, вона потребує підтримки, коли опиняється під загрозою, сказав політик.

"Це відбувається скрізь у світі, але неонацистські мережі та поширення правого популізму не є випадковістю, з якою треба погодитися", — підкреслив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Вашингтону 9 лютого. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорять допомогу Україні.