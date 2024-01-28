Составляют угрозу демократии — Шольц призвал не допустить ошибки истории

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германия Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день популисты представляют угрозу демократии. В частности, им следует противопоставить силу народа.

Об этом Шольц заявил в субботнем видеообращении.

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"Германия осознана своей ответственности за все преступления национал-социализма, за миллионы его жертв, которых упоминают 27 января, отметил Шольц. Поэтому, по его словам, демократия в Германии строится на главном обязательстве "Никогда больше!", — сказал он.

Он подчеркнул, что никогда больше не будет расовой идеологии и дегуманизации, никогда больше диктатуры.

"Обеспечение этого является главной задачей государства. Вот почему мы боремся со всеми формами антисемитизма, террористической пропаганды и человеконенавистничества ", — сказал он.

По его словам, демократия сильна, когда имеет поддержку граждан, она нуждается в поддержке, когда оказывается под угрозой, сказал политик.

"Это происходит везде в мире, но неонацистские сети и распространение правого популизма не случайность, с которой надо согласиться", — подчеркнул он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Вашингтон 9 февраля. Он встретится с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудят помощь Украине.