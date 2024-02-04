Україна та Німеччина підпишуть договір про гарантії безпеки — названа дата

Німецькі політики. Фото: DPA

Україна та Німеччина вже у лютому можуть підписати договір про гарантії безпеки. Відомо, що остаточний текст ще не завершений, але в цілому готовий.

Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на слова міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

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Німецько-українські переговори щодо двосторонньої угоди про безпеку між двома країнами досягають значного прогресу. Стефанішина розповіла, що делегація України вже розробила проєкт.

За інформацією з урядових кіл у Німеччині, угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в Берліні.

Домовленість є частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, щоб підтримати України, поки вона не стала членом НАТО. Серед бажаних партнерів України, окрім Німеччини та США, є інші країни G7 та Альянсу.

Перша така угода була укладена з Лондоном у січні. У ній Велика Британія зобов'язується підтримувати Україну протягом десяти років.

Відомо, що Мюнхенська безпекова конференція проходитиме від 16 до 18 лютого 2024 року.

Стефанішина зазначила, що роль Німеччини як союзника, особливо в Європейському Союзі, останнім часом рішуче змінилася в позитивному напрямку.

Нагадаємо, німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини планує проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з російською Федеральною службою безпеки. Правоохоронні органи продовжать активний контроль за впливом Росії на європейську країну.