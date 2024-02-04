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Украина и Германия подпишут договор о гарантиях безопасности — названа дата

4 февраля 2024 12:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Германия подпишут договор о гарантиях безопасности — названа дата
Немецкие политики. Фото: DPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина и Германия уже в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности. Известно, что окончательный текст еще не завершен, но в целом готов.

Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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Немецко-украинские переговоры по двустороннему соглашению о безопасности между двумя странами достигают значительного прогресса. Стефанишина рассказала, что делегация Украины уже разработала проект.

По информации из правительственных кругов в Германии, соглашение должно быть подписано 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

Договоренность является частью сети двусторонних соглашений в сфере безопасности, чтобы поддержать Украину, пока она не стала членом НАТО. Среди желаемых партнеров Украины, кроме Германии и США, есть другие страны G7 и Альянса.

Первое такое соглашение было заключено с Лондоном в январе. В нем Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение десяти лет.

Известно, что Мюнхенская конференция безопасности будет проходить с 16 до 18 февраля 2024 года.

Стефанишин отметила, что роль Германии как союзника, особенно в Европейском Союзе, в последнее время решительно изменилась в положительном направлении.

Напомним, немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Также мы писали, что Министерство внутренних дел Германии намерено проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с российской Федеральной службой безопасности. Правоохранительные органы продолжат активный контроль за влиянием России на европейскую страну.

Ольга Стефанишина
Германия
НАТО
Украина
договор

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