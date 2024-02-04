Украина и Германия подпишут договор о гарантиях безопасности — названа дата

Немецкие политики. Фото: DPA

Украина и Германия уже в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности. Известно, что окончательный текст еще не завершен, но в целом готов.

Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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Немецко-украинские переговоры по двустороннему соглашению о безопасности между двумя странами достигают значительного прогресса. Стефанишина рассказала, что делегация Украины уже разработала проект.

По информации из правительственных кругов в Германии, соглашение должно быть подписано 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

Договоренность является частью сети двусторонних соглашений в сфере безопасности, чтобы поддержать Украину, пока она не стала членом НАТО. Среди желаемых партнеров Украины, кроме Германии и США, есть другие страны G7 и Альянса.

Первое такое соглашение было заключено с Лондоном в январе. В нем Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение десяти лет.

Известно, что Мюнхенская конференция безопасности будет проходить с 16 до 18 февраля 2024 года.

Стефанишин отметила, что роль Германии как союзника, особенно в Европейском Союзе, в последнее время решительно изменилась в положительном направлении.

Напомним, немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.

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