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У Німеччині ухвалили державний бюджет на 2024 рік — чи є допомога Україні

2 лютого 2024 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині ухвалили державний бюджет на 2024 рік — чи є допомога Україні
Депутати Бундестагу. Фото: DBT
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.

Про це йдеться на сайті німецького парламенту.

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"За" проголосувало 388 депутатів правлячої коаліції, а проти — 279.

У 2024 році уряд Німеччини може витратити 476,81 млрд євро. На військову допомогу для України передбачено близько 7,6 млрд євро.

В той час, коли законодавці голосували, члени Бундестагу — представництва 16 федеральних земель — чекали, щоб схвалити основний фінансовий документ держави. Очікується, вони швидко затвердять рішення.

Голова бюджетного комітету Хельге Браун розповів, що дебати щодо бюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Німеччина вважають, що в найближчий час потрібно відкласти вступ України в НАТО. Проте треба зосередити увагу на постачанні озброєння, аби боротися з агресією РФ.

Також ми писали, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшла броньована техніка, боєприпаси, ракети і не тільки.

держбюджет
Німеччина
військова допомога
гроші
Україна

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