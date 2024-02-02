В Германии приняли государственный бюджет на 2024 год — есть ли помощь Украине

Депутаты Бундестага. Фото: DBT

Немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Об этом говорится на сайте немецкого парламента.

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Государственный бюджет Германии на 2024 год

"За" проголосовало 388 депутатов правящей коалиции, а против — 279.

В 2024 году правительство Германии может потратить 476,81 млрд евро. На военную помощь для Украины предусмотрено около 7,6 млрд евро.

В то время, когда законодатели голосовали, члены Бундесрата — представительства 16 федеральных земель — ждали, чтобы одобрить основной финансовый документ государства. Ожидается, они быстро утвердят решение.

Глава бюджетного комитета Хельге Браун рассказал, что дебаты по бюджету на 2024 год продолжались 68 часов 35 минут.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Германия считают, что в ближайшее время следует отложить вступление Украины в НАТО. Однако следует сосредоточить внимание на поставках вооружения, чтобы бороться с агрессией РФ.

Также мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошла бронированная техника, боеприпасы, ракеты и не только.