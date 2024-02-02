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В Німеччині планують перевірити зв'язки депутатів Бундестагу з російською ФСБ

2 лютого 2024 21:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Німеччині планують перевірити зв'язки депутатів Бундестагу з російською ФСБ
Засідання німецького Бундестагу. Ілюстративне фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство внутрішніх справ Німеччини планує проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з російською Федеральною службою безпеки. Правоохоронні органи продовжать активний контроль за впливом Росії на європейську країну.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє N-TV.

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Зазначається, що міністерка наголосила, що в Німеччині потрібно ретельніше перевіряти будь-яку співпрацю з Росією та її відомствами. Чиновниця наголосила на тому, що органи безпеки ФРН стежитимуть за впливом Росії на державу.

"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правих екстремістських мереж із Росією", — вказала Фезер.

Очільниця МВС підкреслила, що кремлівські погляди та переконання не мають бути присутніми в парламенті Німеччини.

Росія хоче підірвати підтримку України з боку Німеччини

За словами Фезер, поточні звіти мають сколихнути посадовців ФРН, які раніше могли сприймати небезпеку з боку Росії несерйозно. Глава німецького відомства заявила, що вже давно зрозуміло, кого використовує пропагандистська машина РФ і Німеччині.

"Інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії та підірвати нашу підтримку України", — додала міністерка.

Посадовиця переконана, що партія "Альтернатива для Німеччини" має багато спільних поглядів з російською пропагандою.

Нагадаємо, в німецькому Бундестазі викрили агента ФСБ РФ. Ним виявився помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко, який регулярно їздив до Москви для участі у пропагандистських ток-шоу. 

Також ми писали, що депутати німецького Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні планують виділити близько 7,6 млрд євро.

Німеччина
ФСБ
пропаганда
Росія

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