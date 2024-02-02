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Помічник депутата Бундестагу українського походження пов'язаний з ФСБ, — The Insider

2 лютого 2024 07:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Помічник депутата Бундестагу українського походження пов'язаний з ФСБ, — The Insider
Співробітник ФСБ. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який є помічником депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" Євгена Шмідта, був завербований П'ятою службою Федеральної служби безпеки Росії. Він перебуває в тісному контакті з одним із її співробітників. 

Про це говориться у розслідуванні The Insider та Der Spiegel.

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Влітку 2023 року видання вже повідомляли про контакти Сергієнка з представником Москви. Наразі журналісти отримали листування помічника депутата в соцмережах та вирахували його контактну особу.

Йдеться про полковника ФСБ Іллю Вечтомова. Він є співробітником Дев'ятого управління П'ятої служби ФСБ. Даний відділ відповідає за Україну.

Він також має паспорт на ім'я Іллі Векшина, яким їздив до Туреччини та Білорусі, де зустрічався із завербованими громадянами України. Цікавий факт — в молодості Вечтомов читав реп у складі команди OSIII під псевдонімом Fox.

депутат
Агент ФСБ Володимир Сергієнко. Фото: The Insider

Що робив Сергієнко

Згідно з листуванням, Сергієнко звітував про свої дії перед московським куратором, погоджував подальші кроки, а також отримував від нього фінансування.

Серед іншого Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція "Альтернативи для Німеччини" подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини про зупинку постачання танків Україні.

Раніше ми повідомляли, що євродепутатка з Латвії Тетяна Жданюк упродовж років співпрацювала з російською ФСБ. Вона використовувала свій статус євродепутата, щоб допомагати деяким росіянам потрапляти на територію ЄС.

Нагадуємо, що спецслужби РФ, які перебувають в країнах Європи, і далі продовжують допомагати обходити санкції Європейського Союзу. Діяльність російських агентів було зафіксовано і в 2023 році.

Німеччина
шпигунство
ФСБ
світ
Росія

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