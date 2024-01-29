Євродепутатка з Латвії співпрацювала з ФСБ — розслідування ЗМІ

Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданюк. Фото: facebook/tatjana.zdanoka

Євродепутатка з Латвії Тетяна Жданюк упродовж років співпрацювала з російською ФСБ. Вона використовувала свій статус євродепутата, щоб допомагати деяким росіянам потрапляти на територію ЄС.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, естонського Delfi, латвійського видання Re:Baltica та шведської Expressen.

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ЗМІ розповіли, що зламана електронна пошта Жданюк та її листування з представниками ФСБ свідчать, що вона почала свою співпрацю з російською спецслужбою ще 2005 року. На той момент її куратором був співробітник УФСБ Санкт-Петербурга Дмитро Гладей.

В електронних листав журналісти знайшли адресу поштової скриньки Гладея ([email protected]). Туди були надіслані два вкладення, один з яких — неопублікований проєкт порядку денного майбутньої конференції в Таллінні та Нарві, яка спонсорується двома парламентськими блоками. Друге вкладення — проєкт пресрелізу про конференцію. На цьому заході передбачалося обговорити "досвід участі російських політиків у муніципальних органах влади та досвід співпраці між НУО та місцевими органами влади".

Коли журналісти звернулись до Жданюк за коментарем, вона не заперечила знайомства з Дмитром Гладеєм та розповіла, що зустрічалась з ним та його сім'єю декілька разів. Однак дані листування свідчать про зворотнє.

Фрагмент листування Жданюк та Гладея. Фото: The Insider

Фрагмент листування Жданюк та Гладея. Фото: The Insider

Як Жданюк просувала Росію в Європі

Упродовж всього часу Тетяна Жданюк активно працювала на РФ та просувала її та інтереси країни-агресорки в Європарламенті. Журналісти навели приклад, коли вона організувала громадські слухання у Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдатові. Потім вона звітувала Гладею, що слухання отримали висвітлення в Росії, Естонії та Латвії частково тому, що її "стажер" Іван Єнгашев писав про них для російськомовних газет, що виходять у Латвії.

Жданюк також запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Година російської школи", в якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправкою дітей з російських сімей в латвійські мовні школи". Вона також зазначила, що готує майбутню виставку в Європейському парламенті під назвою "Російські латвійці", щоб представити етнічних росіян справді корінним населенням Латвії.

А 2010 року вона відправила своєму куратору проєкт плану просування святкування в Латвії російського Дня Перемоги. Ця пропозиція включала прохання про виділення шести тисяч доларів на додаток до фінансування, яке Жданюк мала отримати як офіційний організатор як депутат Європарламенту. Гроші призначалися для різних цілей. Одна з них полягала у купівлі георгіївських стрічок, інша — у створенні документального фільму про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65 річниці звільнення Відня від Третього рейху.

Також Жданюк використовувала свій статус євродепутата, щоб допомагати деяким росіянам потрапляти на територію ЄС.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області викрили жінку, яка співпрацювала з російськими загарбниками. Колаборантка відповідала за соціальну роботу при окупантах.