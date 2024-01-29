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Евродепутат из Латвии сотрудничала с ФСБ — расследование СМИ

29 января 2024 14:59
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Евродепутат из Латвии сотрудничала с ФСБ — расследование СМИ
Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданюк. Фото: facebook/tatjana.zdanoka
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Евродепутат из Латвии Татьяна Жданюк на протяжении многих лет сотрудничала с российской ФСБ. Она использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, эстонского Delfi, латвийского издания Re: Baltica и шведской Expressen.

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СМИ рассказали, что взломанная электронная почта Жданюк и ее переписка с представителями ФСБ свидетельствуют, что она начала свое сотрудничество с российской спецслужбой еще в 2005 году. На тот момент ее куратором являлся сотрудник УФСБ Санкт-Петербурга Дмитрий Гладей.

В электронных письмах журналисты нашли адрес почтового ящика Гладея ([email protected]). Туда были направлены два вложения, одно из которых — неопубликованный проект повестки дня предстоящей конференции в Таллинне и Нарве, которая спонсируется двумя парламентскими блоками. Второе вложение — проект пресс-релиза о конференции. На мероприятии предполагалось обсудить "опыт участия российских политиков в муниципальных органах власти и опыт сотрудничества между НПО и местными органами власти".

Когда журналисты обратились к Жданюк за комментарием, она не отрицала знакомства с Дмитрием Гладеем и рассказала, что встречалась с ним и его семьей несколько раз. Однако данные переписки свидетельствуют об обратном.

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Фрагмент переписки Жданюк и Гладея. Фото: The Insider
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Фрагмент переписки Жданюк и Гладея. Фото: The Insider

Как Жданюк продвигала Россию в Европе

В течение всего времени Татьяна Жданюк активно работала на РФ, продвигала ее и интересы страны-агрессорки в Европарламенте. Журналисты привели пример, когда она организовала общественные слушания в Европарламенте, посвященные отношению эстонских властей к бурным протестам в Таллинне после переноса памятника советскому солдату. Затем она отчитывалась Гладею, что слушания получили освещение в России, Эстонии и Латвии отчасти потому, что ее "стажер" Иван Енгашев писал о них для русскоязычных газет, выходящих в Латвии.

Жданюк также запустила в Латвии радиопередачу под названием "Час российской школы", в котором предупреждал живущих в стране россиян о "возможных проблемах, связанных с отправкой детей из российских семей в латвийские языковые школы". Она также отметила, что готовит предстоящую выставку в Европейском парламенте под названием "Русские латвийцы", чтобы представить этнических россиян поистине коренным населением Латвии.

А в 2010 году она отправила своему куратору проект плана продвижения празднования в Латвии российского Дня Победы. Это предложение включало просьбу о выделении шести тысяч долларов в дополнение к финансированию, которое Жданюк должна получить как официальный организатор как депутат Европарламента. Деньги предназначались для разных целей. Одна из них заключалась в покупке георгиевских лент, другая — в создании документального фильма о поездках латвийских ветеранов в Австрию и Бельгию для участия в праздновании 65-й годовщины освобождения Вены от Третьего рейха.

Также Жданюк использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили женщину, которая сотрудничала с российскими захватчиками. Колаборантка отвечала за социальную работу при оккупантах.

Латвия
ФСБ
местные депутаты
Европарламент
вербовка

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