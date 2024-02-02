Помощник депутата Бундестага украинского происхождения связан с ФСБ, — The Insider

Сотрудник ФСБ. Фото: росСМИ

Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, являющийся помощником депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта, был завербован Пятой службой Федеральной службы безопасности России. Он находится в тесном контакте с одним из его сотрудников.

Об этом говорится в расследовании The Insider и Der Spiegel.

Читайте также:

Депутат Бундестага работает в РФ

Летом 2023 года издание уже сообщало о контактах Сергиенко с представителем Москвы. Сейчас журналисты получили переписку помощника депутата в соцсетях и вычислили его контактное лицо.

Речь идет о полковнике ФСБ Илье Вечтомове. Он является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ. Данный отдел отвечает за Украину.

У него также есть паспорт на имя Ильи Векшина, с которым ездил в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными гражданами Украины. Интересный факт — в молодости Вечтомов читал рэп в составе команды OSIII под псевдонимом Fox.

Агент ФСБ Владимир Сергиенко. Фото: The Insider

Что делал Сергиенко

Согласно переписке, Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование.

Среди прочего, Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция "Альтернативы для Германии" подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине.

Ранее мы сообщали, что евродепутат из Латвии Татьяна Жданюк на протяжении лет сотрудничала с российской ФСБ. Она использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.

Напоминаем, что находящиеся в странах Европы спецслужбы РФ и дальше продолжают помогать обходить санкции Европейского Союза. Деятельность российских агентов была зафиксирована и в 2023 году.