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Помощник депутата Бундестага украинского происхождения связан с ФСБ, — The Insider

2 февраля 2024 07:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Помощник депутата Бундестага украинского происхождения связан с ФСБ, — The Insider
Сотрудник ФСБ. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, являющийся помощником депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта, был завербован Пятой службой Федеральной службы безопасности России. Он находится в тесном контакте с одним из его сотрудников.

Об этом говорится в расследовании The Insider и Der Spiegel.

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Летом 2023 года издание уже сообщало о контактах Сергиенко с представителем Москвы. Сейчас журналисты получили переписку помощника депутата в соцсетях и вычислили его контактное лицо.

Речь идет о полковнике ФСБ Илье Вечтомове. Он является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ. Данный отдел отвечает за Украину.

У него также есть паспорт на имя Ильи Векшина, с которым ездил в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными гражданами Украины. Интересный факт — в молодости Вечтомов читал рэп в составе команды OSIII под псевдонимом Fox.

депутат
Агент ФСБ Владимир Сергиенко. Фото: The Insider

Что делал Сергиенко

Согласно переписке, Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование.

Среди прочего, Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция "Альтернативы для Германии" подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине.

Ранее мы сообщали, что евродепутат из Латвии Татьяна Жданюк на протяжении лет сотрудничала с российской ФСБ. Она использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.

Напоминаем, что находящиеся в странах Европы спецслужбы РФ и дальше продолжают помогать обходить санкции Европейского Союза. Деятельность российских агентов была зафиксирована и в 2023 году.

Германия
шпионаж
ФСБ
мир
Россия

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