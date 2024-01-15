У Європі російські агенти допомагають обходити санкції ЄС, — чеська розвідка
Спецслужби РФ, які перебувають в країнах Європи, і далі продовжують допомагати обходити санкції Європейського Союзу. Діяльність російських агентів було зафіксовано і в 2023 році.
Про це повідомив представник чеської контррозвідувальної служби Ладіслав Штіха, передає Radio Prague International.
Діяльність російських агентів в Європі
Він зазначив, що службою було зареєстровано продовження діяльності агентів РФ у 2023 році, незаважаючи на те, що в 2021 році Чехія вирішила вислати 60 дипломатів та працівників російського посольства в Празі.
Також агенти є учасниками обходу санкції Євросоюзу проти РФ. Через це Ладіслав Штіха висловив застереження через діяльність "Російського дому" у Празі, що знаходиться в санкційному списку ЄС.
Попри те, що "Російський дім" офіційно закрили для того, аби його відвідували, він і далі організовує окремі заходи для людей та створює кампанії щодо залучення студентів до навчання в російських університетах.
Нагадаємо, раніше Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цьому стало постачання балістичних ракет з Північної Кореї.
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