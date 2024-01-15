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У Європі російські агенти допомагають обходити санкції ЄС, — чеська розвідка

15 січня 2024 20:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Європі російські агенти допомагають обходити санкції ЄС, — чеська розвідка
Співробітник ФСБ РФ. Ілюстративне фото: пресслужба ФСБ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Спецслужби РФ, які перебувають в країнах Європи, і далі продовжують допомагати обходити санкції Європейського Союзу. Діяльність російських агентів було зафіксовано і в 2023 році.

Про це повідомив представник чеської контррозвідувальної служби Ладіслав Штіха, передає Radio Prague International.

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Діяльність російських агентів в Європі

Він зазначив, що службою було зареєстровано продовження діяльності агентів РФ у 2023 році, незаважаючи на те, що в 2021 році Чехія вирішила вислати 60 дипломатів та працівників російського посольства в Празі.

Також агенти є учасниками обходу санкції Євросоюзу проти РФ. Через це Ладіслав Штіха висловив застереження через діяльність "Російського дому" у Празі, що знаходиться в санкційному списку ЄС.

Попри те, що "Російський дім" офіційно закрили для того, аби його відвідували, він і далі організовує окремі заходи для людей та створює кампанії щодо залучення студентів до навчання в російських університетах. 

Нагадаємо, раніше Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цьому стало постачання балістичних ракет з Північної Кореї.

санкції
Європа
ФСБ
ЄС
люди
війна в Україні
Росія

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