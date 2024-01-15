В Европе российские агенты помогают обходить санкции ЕС, — чешская разведка

Сотрудник ФСБ РФ. Иллюстративное фото: прессслужба ФСБ

Спецслужбы РФ, которые находятся в странах Европы, и дальше продолжают помогать обходить санкции Европейского Союза. Деятельность российских агентов была зафиксирована и в 2023 году.

Об этом сообщил представитель чешской контрразведывательной службы Ладислав Штиха, передает Radio Prague International.

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Деятельность российских агентов в Европе

Он отметил, что службой было зарегистрировано продолжение деятельности агентов РФ в 2023 году, невзирая на то, что в 2021 году Чехия решила выслать 60 дипломатов и работников российского посольства в Праге.

Также агенты являются участниками обхода санкции Евросоюза против РФ. Поэтому Ладислав Штиха высказал оговорку из-за деятельности "Российского дома" в Праге, который находится в санкционном списке ЕС.

Несмотря на то, что "Российский дом" официально закрыли для того, чтобы его посещали, он продолжает организовать отдельные мероприятия для людей и создает кампании по привлечению студентов к обучению в российских университетах.

Напомним, ранее Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России. Причиной тому стали поставки баллистических ракет из Северной Кореи.