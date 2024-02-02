В Германии планируют проверить связи депутатов Бундестага с российской ФСБ

Заседание германского Бундестага. Иллюстративное фото: DW

Министерство внутренних дел Германии намерено проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с российской Федеральной службой безопасности. Правоохранительные органы продолжат активный контроль за влиянием России на европейскую страну.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает N-TV.

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Отмечается, что министер подчеркнула, что в Германии нужно более тщательно проверять любое сотрудничество с Россией и ее ведомствами. Чиновник отметила, что органы безопасности ФРГ будут следить за влиянием России на государство.

"Мы должны продолжать проливать свет на связи правых экстремистских сетей с Россией", — указала Фезер.

Глава МВД подчеркнула, что кремлевские взгляды и убеждения не должны присутствовать в парламенте Германии.

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По словам Фезер, текущие отчеты должны встряхнуть должностные лица ФРГ, которые раньше могли воспринимать опасность со стороны России несерьезно. Глава германского ведомства заявила, что уже давно понятно, кого использует пропагандистская машина РФ и Германии.

"Интерес состоит в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и взорвать нашу поддержку Украины", — добавила министр.

Чиновница убеждена, что партия "Альтернатива для Германии" имеет много общих взглядов с российской пропагандой.

Напомним, в немецком Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ. Им оказался помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко, регулярно ездивший в Москву для участия в пропагандистских ток-шоу.

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