Зривав постачання танків для ЗСУ — в Бундестазі викрили агента ФСБ РФ

Помічник лідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко. Фото: Telegram Володимира Сергієнка

В німецькому Бундестазі викрили завербованого агента російської Федеральної служби безпеки. Ним виявився помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко, який регулярно їздив до Москви для участі у пропагандистських ток-шоу.

Про це повідомляє Der Spigel.

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У спільному розслідуванні з The Insider, німецькі журналісти з'ясували, що Сергієнко проводив зустрічі зі своїм московським куратором, полковником ФСБ. Він обговорював з силовиком можливості сповільнити постачання німецьких танків Leopard до України, за що отримував фінансування. Його особистість також вдалося встановити: Сергієнка курував голова Дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації П'ятої служби ФСБ Ілля Вечтомов.

Полковник ФСБ РФ Ілля Вечтомов. Джерело: The Insider

Сам Сергієнко будь-які зв'язки зі спецслужбами РФ категорично спростовує, а лідер фракції Євген Шмідт заявив, що це "бездоказові підозри". Після оприлюднення розслідування, адміністрація Бундестагу розпочала внутрішню перевірку щодо Сергієнка: тепер йому, зокрема, заборонено переміщатися будівлею парламенту та анульовану службову перепустку.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила російського пособника, який допоміг ФСБ РФ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону, що розташований у Львівській області. СБУ вдалося зібрати докази на екслідера забороненої партії "Русский блок", який співпрацює з РФ. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Свистунова.

Водночас з силовиками також співпрацювала і євродепутатка з Латвії Тетяна Жданюк. Вона використовувала свій статус євродепутата, щоб допомагати деяким росіянам потрапляти на територію ЄС.