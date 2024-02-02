Срывал поставки танков для ВСУ — в Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ

Помощник лидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко. Фото: Telegram Владимира Сергиенко

В немецком Бундестаге разоблачили завербованного агента российской Федеральной службы безопасности. Им оказался помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко, регулярно ездивший в Москву для участия в пропагандистских ток-шоу.

Об этом сообщает Der Spigel.

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В совместном расследовании с The Insider немецкие журналисты выяснили, что Сергиенко проводил встречи со своим московским куратором, полковником ФСБ. Он обсуждал с силовиком возможность замедлить поставки немецких танков Leopard в Украину, за что получал финансирование. Его личность также удалось установить: Сергиенко курировал глава Девятого управления Департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ Илья Вечтомов.

Полковник ФСБ РФ Илья Вечтомов. Источник: The Insider

Сам Сергиенко какие-либо связи со спецслужбами РФ категорически опровергает, а лидер фракции Евгений Шмидт заявил, что это "бездоказательные подозрения". После обнародования расследования, администрация Бундестага начала внутреннюю проверку по Сергиенко: теперь ему, в частности, запрещено перемещаться зданием парламента и аннулированный служебный пропуск.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила российского пособника, который помог ФСБ РФ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону, расположенному во Львовской области. СБУ удалось собрать доказательства экс-лидеру запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающему с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.

В то же время с силовиками также сотрудничала и евродепутат из Латвии Татьяна Жданюк. Она использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.