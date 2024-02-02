Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Срывал поставки танков для ВСУ — в Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ arrow

Срывал поставки танков для ВСУ — в Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ

2 февраля 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Срывал поставки танков для ВСУ — в Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ
Помощник лидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко. Фото: Telegram Владимира Сергиенко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В немецком Бундестаге разоблачили завербованного агента российской Федеральной службы безопасности. Им оказался помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко, регулярно ездивший в Москву для участия в пропагандистских ток-шоу.

Об этом сообщает Der Spigel.

Читайте также:

В Германии разоблачили агента ФСБ

В совместном расследовании с The Insider немецкие журналисты выяснили, что Сергиенко проводил встречи со своим московским куратором, полковником ФСБ. Он обсуждал с силовиком возможность замедлить поставки немецких танков Leopard в Украину, за что получал финансирование. Его личность также удалось установить: Сергиенко курировал глава Девятого управления Департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ Илья Вечтомов.

Срывал поставки танков для ВСУ — в Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ
Полковник ФСБ РФ Илья Вечтомов. Источник: The Insider

Сам Сергиенко какие-либо связи со спецслужбами РФ категорически опровергает, а лидер фракции Евгений Шмидт заявил, что это "бездоказательные подозрения". После обнародования расследования, администрация Бундестага начала внутреннюю проверку по Сергиенко: теперь ему, в частности, запрещено перемещаться зданием парламента и аннулированный служебный пропуск.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила российского пособника, который помог ФСБ РФ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону, расположенному во Львовской области. СБУ удалось собрать доказательства экс-лидеру запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающему с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.

В то же время с силовиками также сотрудничала и евродепутат из Латвии Татьяна Жданюк. Она использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.

Германия
ФСБ
Москва
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме