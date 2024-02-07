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Зеленский собрался в Германию, — СМИ

7 февраля 2024 15:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский собрался в Германию, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, поедет в Германию в конце следующей недели. Ожидается, что украинский лидер посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.

Об этом написал BILD в среду, 7 февраля.

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Так, Мюнхенская конференция безопасности состоится с 16 по 18 февраля — украинский президент планирует ее посетить.

По данным издания, программа и точный график визита пока засекречены по соображениям безопасности.

В то же время глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не подтвердил участие президента Украины.

Однако он сообщил об усилиях организаторов обеспечить присутствие главы украинского государства: "Приглашение Зеленскому было выдано".

Напомним, что Украина и Германия уже в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности. Понятно, что окончательный текст еще не завершен, но в целом готов.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году его страна собирается потратить более 7 млрд евро на помощь Украине. Однако для этого европейские страны должны усилить поддержку Киева.

Владимир Зеленский
Германия
поездки
Украина

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