Зеленский отправится в европейское турне — названа дата, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует отправиться в европейское турне. По всей вероятности, он посетит несколько столиц западноевропейских стран с целью получения большей поддержки в связи с замедлением финансирования из США.

Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Зеленский отправится в турне по Европе — что известно

По данным источников агентства, визиты главы государства могут состояться в рамках его участия в Мюнхенской конференции безопасности 16-18 февраля.

Украинский президент может посетить Париж, Берлин и Лондон.

Цель поездки — вопросы военной помощи и подписания соглашений о так называемых гарантиях безопасности.

Как известно, визиты главы государства заранее никогда не анонсируются из соображений безопасности.

Напомним, недавно в СМИ уже проникла информация, что ожидается третий с начала полномасштабной российской агрессии визит президента Украины в Германию.

Также мы писали, что Зеленский встретился со спикером Росеном Желязковым и парламентариями Народного собрания Болгарии. Глава государства поблагодарил их за помощь.