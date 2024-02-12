Зеленский отправится в европейское турне — названа дата, — Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует отправиться в европейское турне. По всей вероятности, он посетит несколько столиц западноевропейских стран с целью получения большей поддержки в связи с замедлением финансирования из США.
Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает Bloomberg.
Зеленский отправится в турне по Европе — что известно
По данным источников агентства, визиты главы государства могут состояться в рамках его участия в Мюнхенской конференции безопасности 16-18 февраля.
Украинский президент может посетить Париж, Берлин и Лондон.
Цель поездки — вопросы военной помощи и подписания соглашений о так называемых гарантиях безопасности.
Как известно, визиты главы государства заранее никогда не анонсируются из соображений безопасности.
Напомним, недавно в СМИ уже проникла информация, что ожидается третий с начала полномасштабной российской агрессии визит президента Украины в Германию.
Также мы писали, что Зеленский встретился со спикером Росеном Желязковым и парламентариями Народного собрания Болгарии. Глава государства поблагодарил их за помощь.
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